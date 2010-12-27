Усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте признали памятником регионального значения

Ансамбль усадьбы сейчас находится в пользовании ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

Ансамбль "Усадьба Стенбок-Ферморов" включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. В состав ансамбля вошли усадебный дом и парк. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Главный усадебный дом находится в центре парка, рядом с центральной аллеей, ведущей от проспекта к берегу. Историческое оформление интерьеров сохранилось в объеме вестибюля и центральной лестницы, ведущей из вестибюля на второй этаж. Лестница сделана из мрамора, ограждение металлическое из квадратных прутьев, украшено декоративными деталями из металла.

Усадебный парк занимает площадь 20 га. Границы парка сформировались в начале XX века и в целом сохранились до настоящего времени. В настоящее время исторические элементы планировки парка почти полностью утрачены.

Ансамбль усадьбы сейчас находится в пользовании ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

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Фото: КГИОП