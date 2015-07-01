Бастрыкин проверит процесс реставрации усадьбы в Шуваловском парке

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым подготовить доклад об итогах проверки реконструкции усадьбы Шуваловых в Шуваловском на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Пользователи в соцсетях пожаловались Бастрыкину на то, что объект обещали приспособить под санаторий, однако теперь речь идёт о жилье и гостинице. Кроме того, Большой дворец намерены преобразовать в частную школу. Такие действия могут привести к полной утрате исторической ценности архитектурного ансамбля. Кроме того, новые планы создают угрозы вековым деревьям, которые могут вырубить в процессе.
Информация проверяется следователями.
Ранее мы сообщили о том, что СК РФ заинтересовался делом об избиении беременной петербурженки супругом.
Фото: Citywalls.ru
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