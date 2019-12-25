СК РФ заинтересовался делом об избиении беременной петербурженки супругом

Жертва обратилась в родильный дом Фрунзенского района, чтобы получить медицинскую помощь после страшного случая насилия еще 27 июля.
Врачи роддома обнаружили на теле женщины следы побоев в виде гематом и ссадин на ногах. Кроме этого, 43-летняя петербурженка находится на 30-ой неделе беременности.
Предполагается, что травмы были нанесены ей ее собственным супругом. На данный момент мотивы этой жестокости остаются неизвестными. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Александр Бастрыкин лично поручил завести уголовное дело по этому ужасному случаю насилия над беременной женщиной. Ведомство уже начало расследование и надеется быстро найти и привлечь к ответственности злодея.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли беременной женщине, которой стало плохо на теплоходе у крепости Орешек.
Фото: pxhere
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