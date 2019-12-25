СК РФ заинтересовался делом об избиении беременной петербурженки супругом

Ужасающее происшествие потрясло жителей Санкт-Петербурга, когда беременная женщина была избита своим собственным супругом во время их пребывания в Новгороде.

Жертва обратилась в родильный дом Фрунзенского района, чтобы получить медицинскую помощь после страшного случая насилия еще 27 июля.

Врачи роддома обнаружили на теле женщины следы побоев в виде гематом и ссадин на ногах. Кроме этого, 43-летняя петербурженка находится на 30-ой неделе беременности.

Предполагается, что травмы были нанесены ей ее собственным супругом. На данный момент мотивы этой жестокости остаются неизвестными. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Александр Бастрыкин лично поручил завести уголовное дело по этому ужасному случаю насилия над беременной женщиной. Ведомство уже начало расследование и надеется быстро найти и привлечь к ответственности злодея.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли беременной женщине, которой стало плохо на теплоходе у крепости Орешек.

Фото: pxhere

