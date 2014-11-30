Спасатели помогли беременной женщине, которой стало плохо на теплоходе у крепости Орешек

С теплохода у крепости Орешек была доставлена на берег беременная женщина, которой стало плохо в ходе поездки. Об этом сообщил Telegram-канал Аварийно-спасательной службы ЛО.
Инцидент случился в ночь на 30 июня. На помощь женщине пришли спасатели Шлиссельбурга, которые перевезли её по воде до ближайшего причала, где уже ждали медики для оказания необходимой помощи.
Ранее мы сообщили о том, что приозерские спасатели вытащили ребенка из закрытой квартиры.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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