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Спасатели помогли беременной женщине, которой стало плохо на теплоходе у крепости Орешек
Сегодня, 15:00
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Спасатели помогли беременной женщине, которой стало плохо на теплоходе у крепости Орешек

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Женщину перевезли по воде до ближайшего причала, где уже ждали медики для оказания необходимой помощи.

С теплохода у крепости Орешек была доставлена на берег беременная женщина, которой стало плохо в ходе поездки. Об этом сообщил Telegram-канал Аварийно-спасательной службы ЛО.

Инцидент случился в ночь на 30 июня. На помощь женщине пришли спасатели Шлиссельбурга, которые перевезли её по воде до ближайшего причала, где уже ждали медики для оказания необходимой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что приозерские спасатели вытащили ребенка из закрытой квартиры.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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