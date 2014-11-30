Спасатели помогли беременной женщине, которой стало плохо на теплоходе у крепости Орешек

Женщину перевезли по воде до ближайшего причала, где уже ждали медики для оказания необходимой помощи.

С теплохода у крепости Орешек была доставлена на берег беременная женщина, которой стало плохо в ходе поездки. Об этом сообщил Telegram-канал Аварийно-спасательной службы ЛО.

Инцидент случился в ночь на 30 июня. На помощь женщине пришли спасатели Шлиссельбурга, которые перевезли её по воде до ближайшего причала, где уже ждали медики для оказания необходимой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что приозерские спасатели вытащили ребенка из закрытой квартиры.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО