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Уроженец Узбекистана выжил после падения на него автобуса в Ленобласти
Сегодня, 12:48
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KaterinaKono13

Уроженец Узбекистана выжил после падения на него автобуса в Ленобласти

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Молодой человек занимался починкой автобуса, в то время как сорвался домкрат, в результате чего на него упал автобус.

В городе Кингисеппе Ленобласти случилась удивительная история, в которой мигрант из Узбекистана сумел остаться в живых после падения на него автобуса. Об этом сообщает сетевое издание "47News".

Мужчина был госпитализирован в районную больницу с тяжелыми травмами.

10 февраля в Кингисеппскую районную больницу был доставлен 27-летний уроженец Узбекистана. Медики диагностировали у него перелом основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, а также травму плеча. Пострадавший был помещён в реанимацию.

Как утверждают сотрудники полиции, в настоящее время актуальна следующая версия произошедшего: молодой уроженец Узбекистана занимался починкой автобуса, в то время как случайным образом сорвался домкрат, в результате чего на мужчину упал автобус. В настоящее время выясняются все детали произошедшего. 

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Источник: сетевое издание "47News"

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Категории: Выборг, Лента новостей, Происшествия,

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