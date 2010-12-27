В Выборгском районе двое мужчин на даче сгорели заживо

Мужчинам было 51 и 38 лет. В настоящее время устанавливается их личность.

В Выборгском районе Ленинградской области случился пожар, в результате которого заживо сгорели два человека. Об этом сообщает сетевое издание "Neva.Today".

Трагедия случилась во вторник, 5 февраля, около половины двеннадцатого ночи в селении Смирново. Спасатели незамедлительно прибыли на место возгорания жилого дома. К сожалению, спасти жильцов так и не удалось.

После тушения огня пожарные начали разбирать завалы сгоревшей постройки, и на пепелище дома обнаружили трупы двух жертв пожара, мужчин, 51 и 38 лет. Останки направили в морг для установления причин смерти.

В настоящее время по данному факту ведется расследование.

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Источник: сетевое издание "Neva.Today"