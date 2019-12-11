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Уровень загрязнения воздуха в Петербурге оценили как низкий
Сегодня, 18:19
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smirenny

Уровень загрязнения воздуха в Петербурге оценили как низкий

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Постепенно город переходит на газ и отказывается от котельных.

В среду, 21 октября, стало известно, что уровень загрязнения воздуха в Петербурге эксперты оценили как низкий. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

За восемь лет резких скачков загрязнения не наблюдалось: город переходит на газ и отказывается от котельных, а также использует современный транспорт. В ведомстве отметили, что загрязнение остается на одном уровне, несмотря на увеличение числа машин в городе, следовательно класс экологичности авто соответствуют современным тенденциям.

Также бережнее относиться к природе стали предприятия.

Ранее мы писали, что петербуржцы смогут наблюдать северное сияние в течение недели.

Фото: Piter.TV

Теги: воздух, загрязнение воздуха
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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