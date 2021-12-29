  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уровень воды в Неве может подняться до 170 см
Сегодня, 9:37
149
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Уровень воды в Неве может подняться до 170 см

0 0

Из-за угрозы наводнения закрыты затворы дамбы.

Вечером 17 февраля специалисты ФКП КЗС закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения. Ограничения будут действовать до 18-20 часов 18 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

По прогнозу синоптиков, непогода, вызванная циклоном "Иления", может привести к подъему уровня воды в Неве до 160-170 см. Пиковых значений стоит ожидать в период с 8 до 11 утра.

Также петербуржцев предупредили об усилении ветра. Порывы могут достигать 20 м/с. В городе объявлен желтый уровень опасности.

Фото: pixabay.com

Теги: дамба, наводнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии