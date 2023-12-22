Уровень магнитной бури на Земле снова повысился до экстремального

Ранее было отмечено снижение уровня бури с экстремального G5 до G3 (сильный).

Мощность магнитной бури на Земле снова достигла экстремального уровня G5, согласно данным Института прикладной геофизики, полученным ТАСС.

Ранее было отмечено снижение уровня бури с экстремального G5 до G3 (сильный). Мощность магнитной бури вновь возросла до экстремальной отметки G5. Как уже упоминалось, столь мощное возмущение магнитосферы Земли стало результатом недавних интенсивных вспышек на Солнце и выброса корональной массы, направленного в сторону нашей планеты.

Сила магнитных возмущений на Земле измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 обозначает "экстремально сильное" воздействие, а G1 - "слабое". Сильная магнитная буря началась на Земле 10 мая после серии вспышек на Солнце. В ночь на 11 мая она достигла максимального уровня G5, что стало первым случаем с августа 2005 года. После этого мощность бури снизилась до уровня G4 ("очень сильная").

При максимальном уровне бури G5 на Земле возможно повреждение трансформаторов и разрушение энергетических систем. Космические аппараты также могут столкнуться с проблемами с ориентацией и связью со спутником.

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