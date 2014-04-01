Урологическое отделение Александровской больницы возобновит работу в апреле

Еще до начала пандемии в больнице появилась самая современная на данный момент гольмиевая лазерная хирургическая система с инновационной технологией.

С 1 апреля в Александровской больнице к работе возвращается урологическое отделение. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Еще до начала пандемии в больнице появилась самая современная на данный момент гольмиевая лазерная хирургическая система с инновационной технологией под названием MOSES.

С помощью данного аппарат мужчин с аденомой предстательной железы оперируют и выписывают домой за один день. Ранее пациента приходилось оставаться в стационаре не меньше недели.

Ранее уролог рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом.

Фото: официальный сайт Александровской больницы