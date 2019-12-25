Иван Ургант предложил свой вариант выборов президента США

Телеведущий вспомнил о "Больших гонках" с Дмитрием Нагиевым.

В США проходят выборы президента страны. За президентское кресло борются два кандидата – Дональд Трамп и Джо Байден. С каждым часом ситуация становится все напряженнее. Прокомментировать ее взялся шоумен и телеведущий Иван Ургант. В эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первой канале он предложил свой способ выбрать президента США.

Ургант заявил, что видит только одно решение, если кандидаты наберут одинаковое количество голосов. В этом случае они должны будут на палках, как в "Больших гонках" с Дмитрием Нагиевым, взбираться на гору.А дальше все по сценарию российской передачи – кто окажется на вершине первым, тот и будет править страной.

Президентские выборы в США начались 3 ноября. Чтобы победить, Трампу или Байдену необходимо набрать 270 голосов избирателей. В настоящий момент оба кандидата уверены в своей победе.

Ранее Ургант поделился кадрами семейного отдыха на побережье Финского залива.

Фото: Instagram / urgantcom