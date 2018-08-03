Кардиолог связал хроническую усталость с употреблением томатов

Известный кардиолог из США Стивен Гандри, который также является автором книги "Парадокс растений" посоветовал отказаться от употребления помидоров. Специалист заверил, что овощ представляет некую опасность, так как в нем может содержаться белок лектина, который используется растением для борьбы с вредителями.
Этот самый белок может спровоцировать в организме человека воспалительный процесс и ряд заболеваний. При воздействии лектина у человека появляется хроническая усталость, появляются высыпания на коже, снижается мозговая деятельность.
Однако, кардиолог признает, что в помидорах много витаминов, микроэлементов, и они могут являться профилактикой рака.
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