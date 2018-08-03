Кардиолог связал хроническую усталость с употреблением томатов

Специалист заверил, что овощ представляет некую опасность, так как в нем может содержаться белок лектина.

Известный кардиолог из США Стивен Гандри, который также является автором книги "Парадокс растений" посоветовал отказаться от употребления помидоров. Специалист заверил, что овощ представляет некую опасность, так как в нем может содержаться белок лектина, который используется растением для борьбы с вредителями.

Этот самый белок может спровоцировать в организме человека воспалительный процесс и ряд заболеваний. При воздействии лектина у человека появляется хроническая усталость, появляются высыпания на коже, снижается мозговая деятельность.

Однако, кардиолог признает, что в помидорах много витаминов, микроэлементов, и они могут являться профилактикой рака.