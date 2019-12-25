На Варшавской улице упавший кирпич убил строителя

Мужчину не спасла каска на голове.

Строитель погиб в результате несчастного случая в Московском районе Петербурга. Информация об этом появилась в группе совета дома № 19/2 на Варшавской улице.

Специалист выполнял работы по укреплению фасада. В это время на голову строителю, который находился в люльке, упал кирпич. Несмотря на то, что на мужчине была каска, от полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

По словам местных жителей, как минимум четыре парадных дома находятся в аварийном состоянии.

В июне на Лиговском проспекте на голову петербурженке упал кирпич.

Фото: pexels