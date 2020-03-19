В России мультфильм "Миньоны 2: Грювитация" планировалось выпустить 2 июля 2020 года.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что студия Universal отменила релиз "Миньонов 2" из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Universal отметили, что из-за пандемии они не успевают закончить работу над мультфильмом. Кроме того, они приняли решение временно закрыть студию Illumination Mac Guff в Париже.

"Из-за ухудшения обстановки во Франции мы временно закрываем нашу студию Illumination Mac Guff", —сказано в сообщении.

Пока в студии не спешат назначать новую дату. Напомним, что в России мультфильм "Миньоны 2: Грювитация" должен был выйти 2 июля 2020 года.

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Видео: Youtube/KinoCheck International