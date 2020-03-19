Трансляции в высоком качестве может вызвать перегрузку инфраструктуры.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Евросоюз просит Netflix прекратить трансляции в высоком качестве, чтобы "не сломать" интернет. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на своей страничке в Twitter.

По мнению Бретона, из-за пандемии во многих странах люди ушли на добровольную самоизоляцию. При этом Netflix ведет трансляции в высоком качестве, что может вызвать перегрузку инфраструктуры.

"Давайте переходить на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости", —отметил Бретон.

Отметим, что Netflix уже заявил, что он адаптирует качество трансляции к возможностям доступного интернет-соединения.

Ранее мы сообщали о том, что съемки спецвыпуска сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса.

Видео: Youtube/Netflix