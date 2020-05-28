Unity показала Enemies с демонстрацией новых технологий

Компания рассказала об улучшении графики.

Американская студия Unity показала техническую демоверсию Enemies с демонстрацией новых технологий. В двухминутном ролике разработчики показали зрителям графические и технические улучшения движка. Известно, что над роликом создатели трудились около года.

Один из разработчиков Unity объяснил геймерам как создавалась демоверсия. Он заметил, что благодаря различным техническим решениям удалось не только качественно улучшить освещение, отражения, свет и тени в проекте, но также и проработать модель персонажа. Особенно это касается анимации волос героини. В дальнейшем студия планирует использование технологий от Ziva Dynamics (Unity выкупила компанию в начале 2022 года) для улучшенной симуляции мышц и выражения лиц.

Напомним, что Unity рассчитывает выпустить инструментарий, использовавшийся в ролике для Enemies, во втором квартале текущего года.

WB Games Avalanche показала тизер с геймплеем ролевой игры Hogwarts Legacy.

Фото и видео: YouTube / Unity