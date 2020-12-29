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Уникальные аудиозаписи времен блокады Ленинграда передали в архив
Сегодня, 21:52
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smirenny

Уникальные аудиозаписи времен блокады Ленинграда передали в архив

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Губернатор города заявил, что репортажи абсолютно разные: начиная от записи голосов детей до салюта над Ленинградом.

Во вторник, 26 января, передачу в государственный архив уникальных аудиозаписей времен блокады Ленинграда приручили к 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения города от блокады, сообщило издание 78.ru.

По словам губернатора Петербурга, репортеры приходили с записями из домов, предприятий, с передовой и передавали все это в Дом радио. Он отметил, что в музее хранилось свыше 500 тыс. единиц, которые необходимо оцифровать. 15% из них уже оцифрованы.

В архив передали записи, посвященные событиям войны и созданные в послевоенный период, а также  радиозаписи, созданные в военное время, и записи, созданные во время блокады Ленинграда. 

Так, можно услышать выступление поэтессы Ольги Берггольц к салюту в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Марсово поле, 27 января 1944 года); записи налета фашистской авиации с крыши Дома радио (1941 год) и многое другое. 

Ранее мы писали, что Дворцовый мост подсветят в цветах ленточки Ленинградской Победы. 

Фото: 78.ru.

Теги: блокада ленинграда, государственный архив, уникальные аудиозаписи времен блокады
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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SikeRne OMizats
Сегодня 22:56

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