Уникальные аудиозаписи времен блокады Ленинграда передали в архив

Губернатор города заявил, что репортажи абсолютно разные: начиная от записи голосов детей до салюта над Ленинградом.

Во вторник, 26 января, передачу в государственный архив уникальных аудиозаписей времен блокады Ленинграда приручили к 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения города от блокады, сообщило издание 78.ru.

По словам губернатора Петербурга, репортеры приходили с записями из домов, предприятий, с передовой и передавали все это в Дом радио. Он отметил, что в музее хранилось свыше 500 тыс. единиц, которые необходимо оцифровать. 15% из них уже оцифрованы.

В архив передали записи, посвященные событиям войны и созданные в послевоенный период, а также радиозаписи, созданные в военное время, и записи, созданные во время блокады Ленинграда.

Так, можно услышать выступление поэтессы Ольги Берггольц к салюту в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Марсово поле, 27 января 1944 года); записи налета фашистской авиации с крыши Дома радио (1941 год) и многое другое.

Ранее мы писали, что Дворцовый мост подсветят в цветах ленточки Ленинградской Победы.

Фото: 78.ru.