Дворцовый мост подсветят в цветах ленточки Ленинградской Победы

В среду, 27 января, в честь 77-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, подсветка Дворцового моста загорится цветами ленточки Ленинградской Победы, рассказали в пресс-службе ГБУ "Ленсвет".
Пролеты моста подсветят в оливковом и зеленом цветах в знак признательности героическим защитникам города. Оливковый цвет означает Победу, зеленый – цвет жизни. Они повторят цвета колодки медали "За оборону Ленинграда".
Специалисты отмечают, что увидеть подсветку можно с 6 до 9 утра, а затем с 17:10 до полуночи.
Ранее мы писали, что в 77-ю годовщину снятия блокады в небе над Петербургом прогремит салют.
Фото: пресс-служба "Ленсвет"
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