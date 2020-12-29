Дворцовый мост подсветят в цветах ленточки Ленинградской Победы

Праздничную подсветку включат в 6 утра, она погаснет в 9 утра и снова загорится с 17:10 до 00:00.

В среду, 27 января, в честь 77-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, подсветка Дворцового моста загорится цветами ленточки Ленинградской Победы, рассказали в пресс-службе ГБУ "Ленсвет".

Пролеты моста подсветят в оливковом и зеленом цветах в знак признательности героическим защитникам города. Оливковый цвет означает Победу, зеленый – цвет жизни. Они повторят цвета колодки медали "За оборону Ленинграда".

Специалисты отмечают, что увидеть подсветку можно с 6 до 9 утра, а затем с 17:10 до полуночи.

Ранее мы писали, что в 77-ю годовщину снятия блокады в небе над Петербургом прогремит салют.

Фото: пресс-служба "Ленсвет"