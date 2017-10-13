Уникальные кадры из Северной Каролины: Морская звезда бодро "бегала" по суше

В сети появилось уникальное видео, снятое очевидцем на песчаном пляже Северной Каролины. Это видео просмотрели более 4,5 раз.

Очевидцу из Северной Каролины удалось снять уникальное видео и развенчать тем самым миф, что морские звезды не умеют передвигаться по суше.

Мужчина во время прогулки по песчаному пляжу наткнулся на несколько морских звезд, которые медленно, но верно двигались в сторону океана. Вероятно, этих беспозвоночных вынесло штормом на берег. На всех "лучиках" звезды многочисленные "ножки", которыми звезда усиленно передвагала тельце. Отчетливо видно, что работа всех пяти лучей слажена. Ранее считалось, что морские звезды малоподвижны, а по суше и вовсе не могут передвигаться.

Автор видео сообщил, что он и другие очевидцы этого необычного зрелища перенесли на руках всех звезд обратно в океан.

Видео: Facebook/BuffaloMonkey