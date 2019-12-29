Уничтожение РФ смертельно опасно для США

Эксперт отметил негативные последствия запуска ядерных боеголовок.

Попытки ядерного удара по России может плачевно сказаться на жителях США. Об этом, как сообщает The Conversation, заявил профессор материаловедения Джошуа Пирс из MIT.

По его мнению односторонний применение ядерного оружия каким-либо государством обязательно скажется на нем самом. В частности он отмечает, что удар США по РФ или Китаю, приведет к большему выбросу сажи в верхние слои атмосферы. Это в свою очередь приведет к похолоданию и гибели сельскохозяйственных культур.

Помимо этого он отметил гибель населения при атаке ядерными боеголовками. В случае применения 1000 единиц скончаются около 140 тысяч американцев, а запуск 7000 боеголовок приведет к голоду пяти миллионов жителей США.

Ранее мы писали о том, что в США на учениях сымитировали ядерный удар по России.

Видео: YouTube / IAmBrian, Sploid