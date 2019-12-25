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К 2022 году на Суворовском проспекте появятся "умные" светофоры
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

К 2022 году на Суворовском проспекте появятся "умные" светофоры

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Устройства оснастят специальными антеннами, которые будут автоматически распознавать датчики на автобусах и троллейбусах.

В Петербурге к 2022 году на нерегулируемых перекрестках Суворовского проспекта установят "умные" светофоры". Об этом сообщают городские СМИ, ссылаясь на Комитет по транспорту.

Новые светофоры оснастят специальными антеннами, которые будут автоматически распознавать датчики на автобусах и троллейбусах. Это даст преимущество для движения общественного транспорта. Считывать регистрационные номера автомобилей светофоры не смогут.

Ранее мы писали, что на перекрестке Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы установили светофор.

Фото: pexels.com

Теги: транспорт, умные светофоры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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