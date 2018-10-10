На 92-ом году жизни умерла советская актриса Валентина Зимняя

Зимняя стала знаменита благодаря своим ролям в фильмах "Смерть шпионам!", "День рождения Буржуя", "Леший".

На 92-м году жизни умерла известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя. Об этом СМИ сообщили ее ученики

Сегодня, 17 июля 2019 года, на 92-м году жизни ушла Валентина Ивановна, спасибо вам за всё! Ваши уроки и ваша любовь останутся с нами навсегда!

Зимняя стала знаменита благодаря своим ролям в фильмах "Смерть шпионам!", "День рождения Буржуя", "Леший", "Волчица", "Платон мне друг". Помимо свой актерской деятельности, она занималась преподаванием, была профессором кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения.

16 июля в 79 лет скончался актер и режиссер Юрий Прохоров.

Фото: kino-teatr