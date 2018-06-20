Скончалась "девятая девушка" Джеймса Бонда

Модели было 77 лет.

В Великобритании на 78-ом году жизни скончалась актриса и модель Таня Мале. Об это сообщили зарубежные СМИ. Причины смерти не разглашаются.

Мале известна широкой публике своей ролью в фильме о режиссера Гая Хэмилтона "Голдфингер", где она сыграла девушку Джеймса Бонда (Шон Коннери). Лента стала единственным крупным кинематографическим проектом в карьере Тани. В дальнейшем она вернулась к работе в модельном бизнесе.

Мале родилась 19 мая 1941 году в Блэкпуле в семье англичанина Генри Мале и россиянки Ольги Мироновой. Фанаты кино знают ее двоюродную сестру Хелен Миррен, выигравшей премию "Оскар" за роль в фильме "Королева".

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