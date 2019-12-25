Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Судья скончалась после тяжелой болезни.

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла 22 июля 2025 года на 72-ом году жизни . Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Верховного суда страны. Известно, что женщина скончалась после продолжительной болезни.

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Напомним, что Ирина Подносова возглавила Верховный суд России 17 апреля 2024 года. Ее предшественник Вячеслав Лебедев, возглавлявший инстанцию с 1989 года, скончался в феврале 2024-го в возрасте 80 лет. В числе возможных преемников эксперты называли заместителя председателя Совта по безопасности РФ Дмитрия Медведева, руководителей комитетов Государственной думы и Совета федерации по государственному строительству Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса. В результате на должность была выдвинута заместитель председателя Верховного суда и однокурсница президента Владимира Путина по юридическому факультету Ленинградского университета.

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Фото: Piter.tv