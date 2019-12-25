Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Ей было 68 лет.

Депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу умерла в возресте 68 лет. Об этом сообщил руководитель "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов в Facebook.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе. Сергей Неверов, руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Федерального собрания.

Причина смерти Шойгу не уточняется.

Лариса Шойгу имеет почетное звание "Заслуженный врач РФ". Она стала депутатом "ЕР" в 2005 году. В 2007 году Шойгу была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва. С тех пор она занимала свой пост до конца своих дней. Лариса Шойгу является старшей сестрой главы военного ведомства России Сергея Шойгу.

Ранее в Германии умер последний освободитель Освенцима.

Фото: Facebook/Сергей Неверов

