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Умерла 88-летняя актриса Майя Менглет
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Умерла 88-летняя актриса Майя Менглет

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Известно, что артистка скончалась в кругу близких людей.

На 88-м году жизни умерла звезда советского кино  Майя Менглет, которая стала звездой кинематографа после исполнения ролей в фильмах "Дело было в Пенькове" и "Юлька". Артистка скончалась в Австралии 19 января. Там она жила последние 26 лет. Об этом сообщили в  StarHit.

Причина смерти Майи Менглет не названа. Известно, что актриса скончалась в кругу близких людей.

Актрису называли "советской Софи Лорен". Она считалась одной из самых красивых женщин СССР. Менглет снималась в кинокартинах  "На углу, у Патриарших", " Женский день", "Исправленному верить". 

Ранее на Piter.tv: ушел из жизни советский писатель Григорий Канович.

Фото: кадр из фильма "Юлька"

Теги: некролог, умерла майя менглет, фильм дело было в пенькове, фильм юлька
Категории: Лента новостей, Новости России,

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