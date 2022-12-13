Умерла 88-летняя актриса Майя Менглет

Известно, что артистка скончалась в кругу близких людей.

На 88-м году жизни умерла звезда советского кино Майя Менглет, которая стала звездой кинематографа после исполнения ролей в фильмах "Дело было в Пенькове" и "Юлька". Артистка скончалась в Австралии 19 января. Там она жила последние 26 лет. Об этом сообщили в StarHit.

Причина смерти Майи Менглет не названа. Известно, что актриса скончалась в кругу близких людей.

Актрису называли "советской Софи Лорен". Она считалась одной из самых красивых женщин СССР. Менглет снималась в кинокартинах "На углу, у Патриарших", " Женский день", "Исправленному верить".

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Фото: кадр из фильма "Юлька"