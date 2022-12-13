Ушел из жизни советский писатель Григорий Канович

Он создал свыше 30 произведений. Он писал романы, пьесы, сценарии, рассказы и лирические стихотворения.

В Израиле умер советский писатель Григорий Канович. Он ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в ТАСС.



Дата и место прощания с автором пока не назвали. Вероятно, его похоронят в Израиле, где он проживал с начала 1990-х годов.



Григорий Канович родился в Ионаве в 1929 году в еврейской семье. Публиковать свои работы он начал в 1949 году, когда был студентом Вильнюсского университета.



Писатель создал свыше 30 произведений. Он писал романы, пьесы, сценарии, рассказы и лирические стихотворения. Основная тема его творчества - судьба литовских евреев. Также Канович был известным переводчиком.



Фото: Piter.tv