Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко

Ему был 61 год.

Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил Союз театральных деятелей.

И я, и театральное сообщество Москвы разделяем с вами утрату, скорбим вместе с вами. Александр Калягин, глава союза

Стоноженко окончил театральное училище имени Щепкина и с 1984 года начал работать в театре "Сфера". В кино он сыграл в картинах "Паутина 7", "Путь", "Анна-детективъ", "Сыщики-2".

Умер актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Беггинса.

Фото: кадр из фильма "Сыщики-2"