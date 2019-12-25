Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко

Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил Союз театральных деятелей.
И я, и театральное сообщество Москвы разделяем с вами утрату, скорбим вместе с вами.
Александр Калягин, глава союза
Стоноженко окончил театральное училище имени Щепкина и с 1984 года начал работать в театре "Сфера". В кино он сыграл в картинах "Паутина 7", "Путь", "Анна-детективъ", "Сыщики-2".
Умер актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Беггинса.
Фото: кадр из фильма "Сыщики-2"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все