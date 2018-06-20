В возрасте 69 лет скончался исследователь-атомщик Ярослав Штромбах

Ученый долгое время болел.

В возрасте 69 лет скончался доктор технических наук, исследователь-атомщик Ярослав Штромбах. Ученый умер после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт".

Вся творческая и научная деятельность Штромбаха связана с Курчатовским институтом, где он начал работать после окончания МГТУ имени Н.Э. Баумана. Ученый занимался исследованиями и разработками в области ядерной энергетики. В Курчатовском институте он занимал должность первого заместителя президента.

В 2013 году Штромбах был удостоен Государственной премии за создание материалов с высокой устойчивостью перед радиацией для корпусов атомных реакторов и методов для увеличения их срока годности. В 2016 году исследователя наградили орденом Александра Невского.

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