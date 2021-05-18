Мишустин принял участие в церемонии пуска токамака Т-15МД в Курчатовском институте

Глава правительства нажал символическую кнопку запуска установки.

Глава российского правительства Михаил Мишустин принял участие в церемонии запуска термоядерной установки Т-15МД в Курчатовском институте. Сопровождали в рабочей поездке руководителя кабинета министров президент института Михаил Ковальчук, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Министерства образования и науки Валерий Фальков.

Сегодня мы стали участниками знаменательного, важнейшего события в мире науки. Запустили масштабный проект - токамак Т-15МД. Это показатель высокого технологического уровня нашей страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

После осмотра пусковой установки токамака специалисты перешли к пункту управления. В нем они нажали символическую кнопку, дав старт работы системы. По словам Мишустина, Россия всегда занимала лидирующие позиции в данной области науки. Он напомнил, что физики-ядерщики начали работать над совместным исследованием около 80 лет назад. Глава кабмина оценил имеющуюся у страны интеллектуальную мощь, позволяющую создать первую в мире атомную электростанцию. Также РФ - единственная страна, обладающая атомным ледокольным флотом.

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Видео: YouTube / TASS