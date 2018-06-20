Умерла актриса театра и кино Элина Быстрицкая

Артистке был 91 год.

В пятницу, 26 апреля, в возрасте 91 года скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной смерти актрисы театра и кино стала тяжелая болезнь. Однако чем именно болела Быстрицкая, не уточняется. Знакомые Быстрицкой сообщали, что в последние годы она жаловалась на плохое самочувствие и ходила с палочкой.

На счету актрисы десятки ролей в театре и кино. Самой известной стала роль Аксиньи в фильме "Тихий Дон" 1958 года. За нее Быстрицкая получила звание почетной казачки и полковника казачьих войск. С 1978 года артистка преподавала в театральном училище имени Щепкина и в ГИТИСе.

Ранее мы писали, что на 93-м году жизни умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен.

Видео: ВКонтакте