Полиция задержала проектировщика радиационной лаборатории Курчатовского института

Генеральный директор ООО "Жилищный Фонд" заработал на объекте более 45 млн рублей, хотя не имел лицензии на деятельность.

В отношении проектировщика радиационной лаборатории завели уголовное дело, так как он не имел лицензии на деятельность в области использования атомной энергии. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Генеральный директор ООО "Жилищный Фонд" заработал на этом объекте 45 миллионов рублей. Его компания занимается инженерными изысканиями 14 лет. По версии следствия, Курчатовский институт сотрудничал с фирмой в течение 4 лет. По контракту, "Жилищный фонд" должен был спроектировать и подготовить документацию для радиационной материаловедческой лаборатории в Орловой Роще в Гатчине.

В отношении гендира завели уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".



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Фото: Курчатовский институт