Умер спикер Европарламента Давид Сассоли

На 66-ом году жизни скончался глава Европарламента Сассоли. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на пресс-секретаря спикера ЕП Роберто Куильо.
Сассоли скончался 11 января около часа ночи (три часа по московскому времени) в Авиано в Италии. Накануне мужчина был госпитализирован с осложнением из-за нарушения иммунной системы.
Дата и место похорон будут объявлены позже.
В конце 2021 года Сассоли заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру для переизбрания на пост главы Европейского парламента. Срок его мандата истекал в январе.
Ранее актриса Елена Проклова была госпитализирована с инсультом.
Фото: Instagram / ep_president
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