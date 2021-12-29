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Умер спикер Европарламента Давид Сассоли
Сегодня, 8:07
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Умер спикер Европарламента Давид Сассоли

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Накануне он был госпитализирован с осложнением из-за нарушения иммунной системы. 

На 66-ом году жизни скончался глава Европарламента Сассоли. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на пресс-секретаря спикера ЕП Роберто Куильо.

Сассоли скончался 11 января около часа ночи (три часа по московскому времени) в Авиано в Италии. Накануне мужчина был госпитализирован с осложнением из-за нарушения иммунной системы. 

Дата и место похорон будут объявлены позже.

В конце 2021 года Сассоли заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру для переизбрания на пост главы Европейского парламента. Срок его мандата истекал в январе.

Ранее актриса Елена Проклова была госпитализирована с инсультом.

Фото: Instagram / ep_president

Теги: давид сассоли, европарламент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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