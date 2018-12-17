Умер режиссер "Провинциалки" Клод Горетта

Кинемотографисту было 89 лет.

В Женеве на 90-м году жизни скончался швейцарский режиссер Клод Горетта. Об это сообщает газета Le Temps. Известно, что кинематографист умер в окружении. Причины смерти не разглашаются.

Клод Горетта родился в 1929 году. Получив специальность юриста, он в 29 лет начал работать на телевидение. За свою карьеру он снял такие ленты как Горетта известен по фильмам "Жан-Люк, одержимый", "Кружевница", "Сартр, годы страстей", "Провинциалка", "Не такой уж и плохой", "Если бы солнце не всходило" и "День свадеб", а также срежиссировал несколько серий сериала "Мегрэ". За фильм "Приглашение" он выдвигался на премию "Оскар", был обладателем нескольких премий Каннского кинофестиваля, а также выиграл приз фестиваля в Берлине.



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Фото: Global Look Press