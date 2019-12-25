В Петербурге умер олимпийский чемпион по легкой атлетике Александр Аксинин

Похороны состоятся на Серафимовском кладбище.

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Александр Аксинин скончался 28 июля на 66-м году жизни. Похороны состоятся 1 августа в 14:00 мск на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сборная СССР победила в эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Москве 1 августа 1980 года. Кроме Аксинина в команду входили Владимир Муравьев, Николай Сидоров, Андрей Прокофьев.

Также Асинин в 1976 году завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Монреале, в 1982 году стал чемпионом Европы, трижды выигрывал чемпионаты СССР.

Ранее умер актер из "Кошмара на улице Вязов".

Фото: ВК/ ВФЛА / Легкая атлетика России