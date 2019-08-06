В 81 год умер композитор песни "Снег кружится" Сергей Березин

Также Березин писал песни для Михаила Шуфутинского, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона и Филиппа Киркорова.

На 82-ом году жизни умер советский и российский композитор, народный артист России Сергей Березин. Причина смерти не называется. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте поэтессы Ларисы Рубальской.

Сергей Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. В 1937 году он начал свою карьеру в в вокальном-инструментальном ансамбле "Самоцветы" под управлением Юрия Маликова. В 1975 году он создал свою группу "Пламя". Многим он наиболее известен, как автор песен "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал" и "Всюду только ты".

Также Березин писал песни для Михаила Шуфутинского, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона и Филиппа Киркорова. Музыку композитора можно услышать и в фильмах Пирожки с картошкой", "Адель", Семейный ужин".

В мае на 86-ом году жизни умер композитор Евгений Крылатов.

Видео: YouTube/ ВИА Пламя