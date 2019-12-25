Умер художник-постановщик Борис Краснов

Ранее он перенес инсульт.

Российский художник-постановщик Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом информирует Telegram-канал "112".

Сообщается, что Краснов скончался в центре паллиативной помощи ночью 7 сентября. Ранее он перенес инсульт и был прикован к кровати вследствие паралича и поражения мозга. Этому предшествовало заболевание коронавирусом.

Дебют Краснова состоялся в 1980 году в Киеве. Всего на счету художника около 170 постановок в ведущих театрах страны. Краснов был постановщиком "Рождественских встреч" с Аллой Пугачевой. Кроме того, он был сценографом у российского певца Филиппа Киркорова. В 2000 году Краснов был назначен художником-постановщиком Кремлевского дворца.

Ранее скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо.

Фото: Instagram / tot_samiy_krasnov