Умер экс-министр энергетики Сергей Шматко

Он был главой Минэнерго РФ с 2008 по 2012 годы.

На 56-ом году жизни скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации РБК, экс-глава Минэнерго скончался от коронавируса.

Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Николай Шульгинов, министр энергетики РФ

Шматко был министром энергетики России с 2008 по 2012 годы. Летом 2013 года его назначили на должность специального представителя президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Ранее в Ленобласти в 101 год скончался ветеран Великой Отечественной войны.

Фото: minenergo.gov.ru