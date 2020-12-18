Умер экс-министр энергетики Сергей Шматко

На 56-ом году жизни скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации РБК, экс-глава Минэнерго скончался от коронавируса.
Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях.
Николай Шульгинов, министр энергетики РФ
Шматко был министром энергетики России с 2008 по 2012 годы. Летом 2013 года его назначили на должность специального представителя президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.
Ранее в Ленобласти в 101 год скончался ветеран Великой Отечественной войны.
Фото: minenergo.gov.ru
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