Якутск лишился воды, света и тепла из-за аварии на электростанции

Специалисты пытаются наладить ситуацию.

В Якутске и близлежащих районов отключили подачу электричества, воды и отопления. Это связано с аварией на Якутской ГРЭС.

На станции сегодня, 1 октября, произошел пожар. Он привел к ее полному отключению. Случившееся привело к резкому повышению нагрузки на Якутскую ТЭЦ, которая из-за этого вышла из строя.

Возгорание уже потушили. По данным Минэнерго РФ, питание на станции восстановили, но подачу электричества еще не возобновили.

Сейчас специалисты пытаются подключить резервные источники питания и наладить ситуацию в городе.

Видео: vk.com/yakutsk_news