Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

На 76-м году жизни скончался бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев. Об этом информирует "РИА Новости".
По словам одного из родственников Казанцева, он умер в медицинском учреждении Краснодара утром 14 сентября после продолжительной болезни.
О месте и дате похорон на данный момент информации нет.
Виктор Казанцев был командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе в 1999-2000 годах. В 1999 году ему было присвоено звание Герой России "за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований". С 2000 по 2004 год Казанцев занимал должность полпреда президента РФ в Южном федеральном округе.
Ранее в Екатеринбурге в возрасте 54 лет умер Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин.
Фото: скриншот Youtube / Россия 24
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