Умер экс-командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Он умер после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

На 76-м году жизни скончался бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев. Об этом информирует "РИА Новости".

По словам одного из родственников Казанцева, он умер в медицинском учреждении Краснодара утром 14 сентября после продолжительной болезни.

О месте и дате похорон на данный момент информации нет.

Виктор Казанцев был командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе в 1999-2000 годах. В 1999 году ему было присвоено звание Герой России "за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований". С 2000 по 2004 год Казанцев занимал должность полпреда президента РФ в Южном федеральном округе.

Ранее в Екатеринбурге в возрасте 54 лет умер Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин.

Фото: скриншот Youtube / Россия 24