Умер экс-футболист "Крыльев Советов" Денис Ковба

На 43-м году скончался игрок самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Денис Ковба. Об этом сообщается на официальном сайте ПФК.
По информации ГТРК "Самара", на прошлой неделе жена игрока футболиста в социальных сетях сообщила, что он заразился COVID-19 и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы.
из сообщения пресс-службы ПФК "Крылья Советов"
Денис Ковба сыграл за "Крылья Советов" 260 матчей. Он завоевывал с клубом бронзовые медали Чемпионата России, а также выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. Также Ковба работал в самарском клубе в качестве тренера-селекционера.
Ранее ушел из жизни бывший хранитель Русского музея Иван Карлов.
Фото: пресс-служба ПФК "Крылья Советов"
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