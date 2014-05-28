Умер экс-футболист "Крыльев Советов" Денис Ковба

Неделю назад его супруга сообщила, что экс-футболист находится в реанимации с COVID-19.

На 43-м году скончался игрок самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Денис Ковба. Об этом сообщается на официальном сайте ПФК.

По информации ГТРК "Самара", на прошлой неделе жена игрока футболиста в социальных сетях сообщила, что он заразился COVID-19 и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. из сообщения пресс-службы ПФК "Крылья Советов"

Денис Ковба сыграл за "Крылья Советов" 260 матчей. Он завоевывал с клубом бронзовые медали Чемпионата России, а также выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. Также Ковба работал в самарском клубе в качестве тренера-селекционера.

Ранее ушел из жизни бывший хранитель Русского музея Иван Карлов.

Фото: пресс-служба ПФК "Крылья Советов"