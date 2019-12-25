Умер кинорежиссер и экс-директор "Ленфильма" Виталий Аксенов

Ему было 89 лет.

В Петербурге на 90-м году жизни скончался бывший директор "Ленфильма" Виталий Аксёнов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" 17 октября сообщил коллега кинорежиссера.

Ах, какая потеря для всех нас, знавших этого неординарнейшего человека! И для всех тех, кто его не знал - тоже! подчеркнул коллега Аксёнова

Информацию об утрате подтвердил также "Росбалт" со ссылкой на Елену Константинову, завкафедрой фотографии и народной художественной культуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. В этом вузе Аксёнов преподавал в мастерских по народной художественной культуре. По словам Константиновой, жизнь кинорежиссера отнял коронавирус, с которым Аксёнов лежал в ковидном госпитале. Мужчина вроде бы шел на поправку и был бодр, но вирус оказался сильнее.

Виталий Аксенов – советский и российский режиссер-постановщик, сценарист, писатель, заслуженный деятель искусств РФ. До "Ленфильма", который он возглавлял в 1982-1985 годах, Аксёнов был известен как мастер научно-популярного кино. Его самыми известными работами стали фильмы "Как стать звездой", "Синие зайцы, или Музыкальное путешествие", часть сериалов "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей".

Ранее мы писали, что "Ленфильм" частично погасит долг перед ВТБ за счет средств Минкульта.

Фото: Jerry Islander / "ВКонтакте"