Умер барабанщик советской группы "Центр" Александр Васильев

Причина смерти музыканта неизвестна.

Погиб бывший барабанщик советской музыкальной группы "Центр" Александр Васильев. Об этом сообщил через социальные сети Гарик Сукачев. В подтверждении этого известия пост об уходе Васильева из жизни написала его супруга - Джоанна Стингрей. У музыканта осталась дочь по имени Мэдисон.

Он был замечательным человеком с большим чувством юмора и огромным талантом прокомментировала трагедию Стингрей

На данный момент причина смерти не раскрывается.

Напомним, что "Центр" существовал с конца 70-ых годов. Васильев присокединился с коллективу только в 1980-ом году. Артисты исполняли музыку в жанрах инди-рок, новая волна, альтернативный рок и других.

Ранее Piter.tv писал о том, что погиб бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен.

Фото: Вконтакте/Гарик Сукачёв