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Умер барабанщик советской группы "Центр" Александр Васильев
Сегодня, 6:53
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lesjasap

Умер барабанщик советской группы "Центр" Александр Васильев

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Причина смерти музыканта неизвестна.

Погиб бывший барабанщик советской музыкальной группы "Центр" Александр Васильев. Об этом сообщил через социальные сети Гарик Сукачев. В подтверждении этого известия пост об уходе Васильева из жизни написала его супруга - Джоанна Стингрей. У музыканта осталась дочь по имени Мэдисон.

Он был замечательным человеком с большим чувством юмора и огромным талантом

прокомментировала трагедию Стингрей

На данный момент причина смерти не раскрывается.

Напомним, что "Центр" существовал с конца 70-ых годов. Васильев присокединился с коллективу только в 1980-ом году. Артисты исполняли музыку в жанрах инди-рок, новая волна, альтернативный рок и других. 

Ранее Piter.tv писал о том, что погиб бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен.

Фото: Вконтакте/Гарик Сукачёв

Теги: александр васильев, барабанщик, гарик сукачев, погиб музыкант, центр
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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