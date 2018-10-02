Ученый ушел из жизни 20 августа после продолжительной болезни.

Во вторник, 20 августа, в возрасте 88 лет скончался академик РАН Сергей Федотов. Ученый ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Федотов более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке. Внес огромный вклад в изучение связи сейсмичности со строением, тектоникой, геодинамикой и вулканизмом в области Курило-Камчатской дуги и ее сочленения с Алеутской дугой.

Кроме того, Сергей Александрович является автором более 400 печатных научных работ, в числе которых 10 монографий и изобретений. За многолетние труды ученый был награжден Орденом Октябрьской революции, Орденом Трудового Красного знамени, а также Орденом Почета и Орденом "За заслуги перед Отечеством IVстепени" и другими наградами.

Сергея Федотова похоронят 23 августа на кладбище в Москве.

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Фото: kscnet.ru