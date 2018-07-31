Названа причина смерти Александры Назаровой

Актриса умерла из-за проблем с легкими.

В Москве в возрасте 79 лет скончалась народная артистка РФ Александра Назарова. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, где в последние годы служила актриса.

По словам заместителя худрука театра Галины Боголюбовой, причиной смерти Александры Ивановны стали проблемы с легкими. Как пишет РЕН ТВ, артистка была госпитализирована еще в июле 2019 года. Какой диагноз поставили врачи, не уточнется. Однако известно, что Назарова лежала в больнице с трубками и впадала в кому.

О дате и месте похорон будет объявлено позже.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. В 1961 году окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. С 1965 по 2019 гг. служила в Московском драматическом театре имени Ермоловой. В ее копилке более 90 ролей. Известность принесла работа в таких фильмах и сериалах, как "Экипаж", "Принцесса на бобах", "Бригада", "Моя прекрасная няня" и других. В 2001 году была удостоена звания народной артистки России.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли тело заслуженного артиста России Михаила Романова.

Фото: ermolova.ru