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Умерла народная артистка России Александра Назарова

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Её не стало на 80-м году жизни.

Во вторник, 20 августа, в Москве скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

Её не стало на 80-м году жизни.

Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства

сказано в сообщении

Дата и место прощания с  Александрой Назаровой пока не назначены.

Назарова сыграла в таких фильмах, как "А если это любовь?", "Экипаж" и "Принцесса на бобах". Кроме того, актриса играла в сериалах "Бригада" и "Моя прекрасная няня". В 2001 году Назаровой присвоили звание народной артистки России.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Давай разведемся!" с Анной Михалковой.

Видео:Alexander Klenin

 

Теги: александра назарова, кино, культура, новости россии, театры
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Театры, Кино, Тема дня,

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