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Ушел из жизни бывший тренер сборной СССР Герман Зонин
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Ушел из жизни бывший тренер сборной СССР Герман Зонин

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Причина смерти неизвестна.

В пятницу, 26 ноября, стало известно о смерти советского футболиста, главного тренера сборной СССР, заслуженного тренера СССР, РСФСР и украинской ССР Германа Зонина. Ему было 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. 

РФС выражает соболезнования родным и близким Германа Семёновича.

пресс-служба Российского футбольного союза

В свое время Зонин выступал за футбольные клубы "Динамо" и "Трудовые резервы" в качестве защитника и полузащитника. В 1959 году он начал тренерскую карьеру. Он работал с несколькими клубами, среди которых: "Трудовые резервы", "Труд", "Бирма", "Заря", "Зенит", "СКА", "Динамо", "Торпедо" и "Карелия-Эрзи". В 1972 году Зорин попробовал себя в роли главного тренера сборной Советского Союза. 

Ранее умер актер театра и кино Георгий Шахет.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: герман зорин, смерть
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости России,

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