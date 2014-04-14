Ушел из жизни бывший тренер сборной СССР Герман Зонин

Причина смерти неизвестна.

В пятницу, 26 ноября, стало известно о смерти советского футболиста, главного тренера сборной СССР, заслуженного тренера СССР, РСФСР и украинской ССР Германа Зонина. Ему было 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

РФС выражает соболезнования родным и близким Германа Семёновича. пресс-служба Российского футбольного союза

В свое время Зонин выступал за футбольные клубы "Динамо" и "Трудовые резервы" в качестве защитника и полузащитника. В 1959 году он начал тренерскую карьеру. Он работал с несколькими клубами, среди которых: "Трудовые резервы", "Труд", "Бирма", "Заря", "Зенит", "СКА", "Динамо", "Торпедо" и "Карелия-Эрзи". В 1972 году Зорин попробовал себя в роли главного тренера сборной Советского Союза.

Ранее умер актер театра и кино Георгий Шахет.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"