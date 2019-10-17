Улицу Рубинштейна не превратят в пешеходную

Соответствующее предложение поступило несколько лет назад.

Предложение сделать улицу Рубинштейна пешеходной не воплотится в жизнь. Об этом рассказал глава администрации Центрального района Максим Мейксин телеканалу "Санкт-Петербург".

Превращение главной ресторанной улицы города в пешеходную зону было предложено инициативной группой несколько лет назад. Однако некоторые изменения улицу Рубинштейна ждут: она может войти в перечень улиц с платной парковкой.

Ранее Piter.TV рассказывал, что рестораторы на Рубинштейна пожаловались на "потребительский экстремизм" и пообещали улучшить свой имидж.

Фото: Википедия