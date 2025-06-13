В Иране вспыхнули протесты с требованием ответного удара по Израилю

На улицы Тегерана и других городов Ирана вышли тысячи протестующих, требующих от властей немедленного ответного удара по Израилю. Поводом стали израильские атаки на жилые районы и ядерные объекты, на которые Иран пока ответил лишь малоэффективной атакой дронов — все "Шахиды" были сбиты на подлёте.

По данным израильских источников, задержка с ответом связана с уничтожением верхушки командования ВВС Ирана во время удара по подземному штабу. В настоящее время иранские военные восстанавливают систему управления, подсчитывают потери и готовят ракеты к запуску. Как пишет RT, не менее 78 человек погибли, ещё 329 пострадали в результате атак Израиля на жилые районы Тегерана.

Несмотря на организационный хаос, местные СМИ сообщают, что Верховный лидер Али Хаменеи уже дал разрешение на ответные действия. Ситуация остаётся крайне напряжённой.

Ранее Piter.TV сообщал, что израильские военные захватили судно с Гретой Тунберг и другими активистами на борту.

Видео: RT