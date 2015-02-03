Депутат Госдумы предложил назвать улицу в Петербурге в честь Пригожина

Василий Власов уже направил письмо, попросив в нём переименовать в честь Пригожина Зольную улицу в Северной столице.

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать одну из петербургских улиц в честь главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Инициативу парламентарий озвучил в своём Telegram-канале.

Власов назвал Пригожина "настоящим героем" и оценил его вклад в развитие страны. По мнению депутата, переименование станет символом признания труда и заслуг бизнесмена.

Также депутат подчеркнул, что уже направил письмо, попросив в нём переименовать в честь Пригожина Зольную улицу в Северной столице.

Ранее в Кремле прокомментировали расследование катастрофы самолета Пригожина.

Фото: Telegram / Кепка Пригожина